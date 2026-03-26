阿蘇郡小国町の杖立温泉で、3000匹を超えるこいのぼりが泳ぎ始めました。こいのぼりが泳ぎ始めたのは小国町の杖立川です。杖立温泉の「鯉のぼり祭り」に向けて、地元の中・高生や住民たちが川沿いのおよそ800メートルに3000匹を超えるこいのぼりを取り付けると、気持ちよさそうに泳いでいました。「鯉のぼり祭り」は3月28日に始まります。