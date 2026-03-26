3月24日、マツコ・デラックスがMCを務めるバラエティ番組『マツコの知らない世界』（TBS系）が放送された。春の和菓子が紹介されたが、番組内でのマツコの“メイクの変化”が注目を集めているようだ。マツコが、毎回登場する“ある世界に人生を捧げたスペシャリスト”とトークを繰り広げる同番組。今回も、独特の世界が紹介された。「前半は『春の和菓子の世界』でイタリア人女性バイヤーがご当地の和菓子を、後半は『空港絶景