26日に「イット！」が取材したのは「千葉ポートタワー」。展望台には、恋人たちが愛を誓ってかけた南京（なんきん）錠がずらっと並んでいます。地上105メートルにある展望フロアは2011年、NPO法人が認定する“恋人の聖地”に登録。2人が愛を誓う南京錠をロックするためのフェンスが用意されています。ところが3月10日、ホームページに「令和8年3月をもちまして『恋人の聖地』登録を終了する運びとなりました。これに伴い『愛の南京