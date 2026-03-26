落語家の笑福亭鶴瓶（74）が25日深夜放送のBSテレ東「素っ頓狂な夜」（水曜深夜0・30）に出演。人気俳優との意外な縁について語った。リリー・フランキーとのトークの中で、俳優の北村一輝の話題となり、鶴瓶は「あれはね、北村一輝て不思議なんは、あいつがまだ本当に言うたらエキストラの頃、俺、CM（の撮影）やってたら一輝が来て“べーさん、僕映画やったんで見てください”って言うて見たらなかなかええ映画やった」と回