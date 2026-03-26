大分・日田市にある「大原大しだれ桜」。樹齢200年といわれる桜をひと目見ようと、多くの人が訪れます。そこでカメラが捉えたのは…。23日の夜、管理会社の関係者が十数本の枝に“切られたような痕”を見つけました。管理会社の担当者：一番近いところ、意図的に切られたと思う切り口の形から“何者かによって切られた”のではないかということです。現在、枝に腐食を防ぐ抗菌剤を塗って対応しています。管理会社の担当者は「悔し