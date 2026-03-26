女子SP79.31点で首位発進フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）が現地25日に行われ、女子ショートプログラム（SP）で坂本花織（シスメックス）が79.31点をマークして首位に立った。今季世界最高となるハイスコアには、衝撃の事実が隠されていた。今季限りで現役を引退する坂本にとって、最後のSP。ジャンプを鮮やかに決めただけでなく、圧巻の表現力も見せつけた。79.31点は今季世界最高得点。キスアンドクライ