日本共産党の田村智子委員長は２６日、国会内で開いた会見。沖縄県名護市辺野古の沖合で小型船２隻が転覆し、女子高生と船長の２人が死亡した事故に関する質問を受けた。海上保安庁は死亡した船長が牧師を務めていた沖縄県南城市の教会に２５日に立ち入った。関係者によると、家宅捜索とみられている。今回の事故をめぐっては、一部の週刊誌で亡くなった船長の名前が報道されている。小池晃書記局長は１６日の会見で船長が