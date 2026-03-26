ボートレース福岡の「九州プロレス杯」は２６日、準優勝戦が行われた。瓜生正義（５０＝福岡）は１０Ｒ、地元トリオが１枠を固めた準優３番にトップバッターとして登場。ピット離れではヒヤリとするシーンもあったが、インを死守して逃げ切りに成功。当地では３７回目のベスト６入りを決めた。「足に余裕はない」と話すように序盤から凡機に手を焼く今節。「行き足はまずまずでスタートしてからは持つ感じ。普通はあると思うけ