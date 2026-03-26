大阪・ＭＢＳテレビは２６日、同局内で「２０２６春の改編発表記者会見」を行った。同局は２７日から開幕するプロ野球を取り上げる「ＭＢＳベースボールパーク」や高校野球「センバツＬＩＶＥ！スペシャル第９８回センバツ高校野球決勝」、「バレーボールネーションズリーグ」などのスポーツ番組を紹介。情報番組「よんチャンＴＶ」に新設されたランニングコーナーで活躍する川地洋平アナウンサー（２８）を、同局総合編