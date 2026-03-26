ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#12が、24日に配信された。『愛のハイエナ season5』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○あの大物タレントが飲み仲間番組では、令和ギャルたちの恋愛企画「バイブスラブ」が完結し、運命の最終告白が行われた。1人の男性に4人のギャルが同時に告白する衝撃の事態が発生。そんななか、見事カップル成立となった1組が熱い抱擁と“誓いのキス”を交わす結末に、スタジオは大興奮だった。スタ