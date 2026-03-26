ドウシシャは、サーキュレーターと照明器具を融合させたシーリングファンライト「CIRCULIGHT（サーキュライト）」シリーズより、Amazon Alexaに対応した「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」を2026年3月30日より発売します。公式オンラインストアでの販売価格は4万1580円（税込）。 「サーキュライト EZシリーズ スイング12畳 アレクサ対応モデル」 記事のポイント LED照明にサーキュレーター