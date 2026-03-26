前田敦子の14年ぶりとなる『前田敦子写真集 Beste（べステ）』の重版が決定。併せて未公開カット2点が解禁された。【写真】重版決定！ドキッとさせられる『前田敦子写真集 Beste』未公開カットAKB48の“絶対的センター”と称され、時代を象徴する国民的アイドルとして人気を博し、現在は俳優として新たな道を歩んでいる前田。昨年、芸能活動20周年を迎えた彼女が、「これが最後」と語るメモリアル写真集を2月13日に発売。