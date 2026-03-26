Suspended 4thが4月22日、2026年初音源となるシングル「SUNBURST」をリリースすることに加え、＜SUNBURST TOUR＞と題した東名阪ツアーを5月に開催することが発表となった。同シングルには「SUNBURST」「My Syntax」といった新曲2曲ほか、それぞれのInstrumentalヴァージョンといった全4曲を収録。新たな反撃の狼煙と呼ぶに相応しい“攻め”の姿勢に貫かれた。王道のサスフォー節をよりブラッシュアップさせたタイトルトラック「SUN