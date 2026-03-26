日向坂46の高橋未来虹が25日、インスタグラムを更新し、大学を卒業したことを報告した。【写真】東洋大学卒業を報告した日向坂46・高橋未来虹高橋は袴姿の写真とともに、 「私事ではありますが、先日 大学を卒業いたしました」と報告。「多くの方が支えてくださったおかげで この4年間 アイドル活動にも、学業にも、全力を注ぐことができました。 本当にありがとうございました！」と感謝をつづり、「これまでの経験をグループ