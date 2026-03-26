さりげない透け感が可愛いシアートップスは、春から初夏のコーデに軽やかさをプラスしてくれる頼れる存在。シャツなら、ボタンを留めて着ても外して羽織としても使えるのが魅力です。今回はそんなシアーシャツのおすすめを【しまむら】のラインナップからセレクト。フリルやシボ感など、トレンド感のあるディテールに注目です。 フリルの甘さがトレンドにマッチ 【しまむら】「フリルシアー