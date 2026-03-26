春のセンバツ高校野球、三重がベスト8をかけた2回戦で、大阪桐蔭と対戦しました。 8年前のセンバツ準決勝と同カード。 5対4と1点を追う8回。 3塁・2塁のチャンスを作った三重は、7番・大西新史選手。 キャプテンがきっちり犠牲フライ、終盤でついに同点に追いつきます。 つづく、9回。 一打サヨナラの場面で3番・秋山隼人選手がレフトへの痛烈なヒットでサヨナラ！かと思われましたが…タッチアウト。 試合