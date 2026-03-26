メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県伊賀市で枯草が焼けた火事。出動した消防車が、タンクに水を入れないまま出動していたことがわかりました。 「この場所のこと？」(近くに住む人) 地元の人も驚く出来事が起きたのは、伊賀市一之宮の休耕田です。 伊賀市消防本部によりますと、15日午前9時20分ごろ、この場所で「煙が出ている」と119番通報がありました。 現場に到着したタンク車は、消火が必要だと判断しましたが