夢の海外へ旅立った、筆者の知人。3か月後に帰国すると、近所に広まっていた噂話に仰天してしまいました。驚きのエピソードをご紹介します。 干渉しない土地柄 我が家は共働き夫婦で、私はフリーランスで働いています。 数年前に購入した戸建てのマイホームは閑静な住宅街にあり、その静かさとともに近所付き合いの“薄さ”も気に入っていました。 「干渉し合わない土地って楽。いい所に家を建てられてよ