プログレッシヴ・ポップ・バンド“Alternation of Generations”が、復活EP『REVOLVE』のジャケット写真と新アーティストビジュアルを公開した。Alternation of GenerationsはDANCHO（Vo）、YOSHIHIRO（G）、Ryosuke（B）、FUMIYA（Dr）の4名で2022年に結成。凄腕ミュージシャンが集まった技巧派集団として、難解な変拍子と展開著しい楽曲にキャッチーなメロディを乗せた”プログレッシヴ・ポップ”という独自のジャンルを打ち出し