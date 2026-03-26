神奈川・藤沢の江の島で2026年3月24日16時半ごろ、観光スポットとして知られる海食洞窟「第2岩屋」近くの岩場で、22歳男性が誤って足を滑らせて海に落ち、死亡する事案があったとメディア各社に報じられている。なぜこんな有名スポットで事故は起きたのか。そもそも岩場（磯）にはどのような危険がひそんでいるのか。注意すべき点を取材した。「すごく寂しいというか、悔しい」報道によると男性は友人5人ほどで遊んでいたといい、