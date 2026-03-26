将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第７局が２６日、大阪・高槻市の関西将棋会館で前日から指し継がれ、先手の藤井が８９手で勝利。棋戦５連覇を果たした。１勝３敗の瀬戸際から３連勝で大逆転防衛だ。１日目の序盤、後手の永瀬が４０手目で７筋の歩を突いて戦線を開いた。「今まで考えたことがなかった」と研究パートナーでもある挑戦者の一手に内心驚いた。