ガールズグループ「ＴＷＩＣＥ」が２６日、所属事務所を通じてメンバーのダヒョンが一部活動を制限することを発表した。所属事務所「ＪＹＰエンターテインメント」は、足首を骨折したダヒョンの状態を慎重に検討した結果、今後予定している公演に参加することは困難であると報告。回復に専念し、万全な状態に戻り次第パフォーマンスに参加するとした。ＴＷＩＣＥは４月２５〜２８日にＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）でのラ