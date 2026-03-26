横浜ＦＭは２６日、ＦＷ遠野大弥が右アキレス腱断裂と診断されたことを発表した。２２日の百年構想リーグ・川崎戦で負傷し、２５日に神奈川県内の病院で手術を行った。全治は６か月の見込み。遠野は昨年６月にも右アキレス腱断裂の大けがを負い、手術を経て、昨季終盤には全体練習に合流。今季は始動から順調に調整を続け、開幕戦でゴールを決めるなど、７試合で３得点をマークしていた。