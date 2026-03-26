「バービー」（2023年）、「嵐が丘」（2026年）などで知られる女優マーゴット・ロビー(35)が、シャネルの新広告でカイリー・ミノーグの楽曲「カム・イントゥ・マイ・ワールド」のミュージックビデオ（ＭＶ）を再現した。シャネルのアンバサダーを務めているマーゴットは、最新の「シャネル 25」バッグのキャンペーンに登場。パリの街を歩くロビーの姿