福岡県教育委員会は26日、飲酒運転の疑いで検挙された小学校の校長ら教員3人の懲戒免職を発表しました。懲戒免職となったのは、2月に飲酒運転の疑いで検挙された福岡県筑紫野市の小学校の58歳の男性校長、去年9月に飲酒運転の疑いで検挙された柳川市の中学校の48歳の男性教諭、さらに、経歴詐称などが発覚した福岡県内の中学校に勤務する30代の男性講師の3人です。このうち、男性講師は教員採用試験に出願する際、講師としての勤務