遠野大弥が再び戦線を離脱横浜F・マリノスが3月26日、FW遠野大弥の負傷状況について発表。右アキレス腱断裂と診断され、手術を受けた。全治は6か月の見込みとされている。遠野は昨年6月のFC東京戦の試合終盤に負傷し、右アキレス腱断裂で昨季の約半分を欠場した。満を持して復帰した明治安田J1百年構想リーグでは、開幕節からゴールを決めるなど復調をアピール。しかし、3月22日の川崎フロンターレ戦の前半アディショナルタイ