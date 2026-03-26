野球の祭典・WBCの余韻が残る中、プロ野球があす開幕します。30年ぶりに富山でオールスターゲームが開かれる今シーズン、県出身選手たちも順調な仕上がりを見せています。 昨季の雪辱果たせるか千葉ロッテ 西野勇士投手（新湊高出身） まずはプロ18年目のベテラン、新湊高校出身の千葉ロッテ・西野勇士投手！開幕前最後のオープン戦登板となった今月17日の阪神戦でWBC日本代表のあの3選手を相手