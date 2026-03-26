きょう午前、富山市で道路を走っていた軽乗用車が横転して、別の車に衝突し、横転した車を運転していた84歳の男性が死亡しました。警察によりますと、きょう午前10時半ごろ、富山市惣在寺の道路で軽乗用車が道路脇のコンクリートに衝突して横転し、そのはずみで対向車線を走ってきた軽乗用車と衝突しました。この事故で、横転した車を運転していた富山市稲代の無職・清水一男さん（84）は全身を強く打ち、病院へ運ばれました