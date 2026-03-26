三菱電機と東芝、ロームの3社が、電気自動車（EV）などの電力制御に使うパワー半導体の事業統合に向け交渉に入ることが26日分かった。パワー半導体の市況は悪化しており、「日の丸連合」により世界市場で存在感を示すのが狙い。