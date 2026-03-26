大阪府熊取町の小中学校で、600人以上の子どもたちや先生が下痢や嘔吐（おうと）などの症状を訴えていた問題で、保健所は給食で提供された「パン」が原因の食中毒と断定しました。そこで今回の#みんなのギモンでは、「パンが原因…『ノロ中毒』どこで？」をテーマに解説します。■大阪・熊取町の小中学校で食中毒600人以上が症状訴え複数の患者とパンを製造した業者の従業員から「ノロウイルス」が検出されたということで、保健