イギリス東部のサフォーク州で目撃されたのは、警察官らに囲まれた1台の車が警察官を乗せたまま勢いよくバックした様子です。一体、何が起こったのでしょうか。薬物犯罪の捜査をしていた警察官。犯人の車を見つけ、急いで駆け寄ります。警察官が「ドアを開けろ！」と話すも、「ちょっと待て！落ち着いてくれ」と抵抗する男。警察官が車のエンジンを切ろうと手を伸ばすと、無理やりその手をはねのけます。しびれを切らした警察官が