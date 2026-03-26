広島市の平和記念公園で、桜の木の根元に生える枝が複数折られていたことがわかりました。警察が器物損壊の疑いで調べています。記者「被害を受けた平和記念公園の桜の木の根元には、柵が設けられ、注意喚起のプレートが設置されています」桜の木の根元に生える枝「ひこばえ」はソメイヨシノの世代交代を目的に、去年5月頃から育成しています。広島市によりますと、去年8月、巡回中の職員が意図的に折られるなどの被害を確認しまし