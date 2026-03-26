ソニーと共同開発「アフィーラ」も開発中止に！ソニーグループとホンダの合弁会社であるソニー・ホンダモビリティ（SHM）は2026年3月25日、発売予定であったEVの第1弾モデル「AFEELA（アフィーラ） 1」と、第2弾モデルの開発・発売を中止したと発表しました。【2か月前に出たばかり！】これが「ソニー×ホンダのEV」第2弾モデルです（写真で見る）SHMは2022（令和4）年9月の設立以来、両社それぞれの技術や知見を融合させ、付