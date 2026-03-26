JR東海が東海道新幹線で展開する上級クラスの座席に、NTTの音響技術「PSZ（パーソナライズドサウンドゾーン）」とAGCの透明ガラスアンテナを用いた専用Wi-Fiを導入する。N700S車両の一部に、個室タイプの座席を10月、半個室タイプの座席を2027年度に導入を予定している。個室タイプの座席は2室を導入する。高いプライベート感とセキュリティ環境を備えた完全個室で、個室専用のWi-Fi、レッグレスト付きのリクライニングシート、個