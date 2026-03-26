ダムを愛し、ダムの魅力を発信する山形県米沢市の小学生が、きょう寒河江ダムの「一日管理所長」を務めました。 【写真を見る】とにかくダムが大好き！ 日本最年少ダムマイスターの小学生がダムの「一日管理所長」に！ 雨の中ラッキーな出来事が…！（山形） 普段は見られないダムの中を大冒険です！ 日本最年少ダムマイスター、伊藤遙さん。米沢市立上郷小学校の５年生です。 とにかくダムが大好き。長井ダ