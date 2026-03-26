横浜F・マリノスは３月26日、負傷していた遠野大弥の診断結果を発表した。遠野は22日に行なわれたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第８節・川崎フロンターレ戦で負傷。クラブのリリースによると、検査の結果、右アキレス腱断裂と診断され、25日に神奈川県内の病院で手術を受けたという。全治は約６か月の見込みとされている。負傷のシーンは前半アディショナルタイムに発生。自陣でルーズボールを拾った遠野がドリブル