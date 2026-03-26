３月６日、サンパウロの強豪コリンチャンスが元イングランド代表MFジェシー・リンガードを獲得した。 スピードを生かしたドリブル突破が持ち味で、クロスに合わせるのが上手く、ミドルシュートも得意。マンチェスター・ユナイテッドなどで長く活躍してきた33歳だ。 コリンチャンスは、昨年９月にもオランダ代表CFのメンフィス・デパイ（当時30歳）を獲得している。パワーとテクニックがあり、両足から強烈なシュー