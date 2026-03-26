人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年3月27日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）人にだまされやすい日。お人好しになり過ぎないように。11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）気に入ったものがあるなら迷わず買おう。厄払い効果あり。10位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）自分を最優先する