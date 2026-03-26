俳優・綾瀬はるかさんのマネージャーが運用するInstagramは3月25日に投稿を更新。24日に誕生日を迎えた綾瀬さんがファンに向けたメッセージを公開しました。【写真】綾瀬はるかの美しい姿誕生日にファンへ感謝のメッセージ同アカウントは「みなさん、沢山のお祝いのメッセージをありがとうございます今年は多くの作品が控えていますのでみなさんに楽しんでいただけたら嬉しいです」と綾瀬さんからのメッセージをつづり、写真を2