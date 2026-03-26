1期4年の任期を終え、石川県の馳浩知事が26日退任しました。最後の登庁日、馳知事は復旧復興が道半ばの中での退任は「心残り」だと述べ、退任の会見では多くの時間を割き能登への思いを語りました。「予習しておかないと…よし」知事室でその瞬間を待つ、馳知事。後任となる山野之義氏を迎え入れます。馳浩知事「どうぞ。おつかれさまです。ご無沙汰しています」知事選で激戦を繰り広げた2人は、選挙後初めて顔を合わせ、固く握手