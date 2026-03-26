中東情勢の悪化を背景に原油価格の高止まりが続く中、政府は26日から石油の国家備蓄の放出を始めました。 価格や供給はいつ安定するのか。県内の事業者にも不安が広がっています。 観光客や修学旅行生など、年間を通して多くの宿泊客が訪れる長崎市の旅館「矢太樓」。 人気の展望浴場や大浴場などのお湯を沸かすために、月に約2万リットル近くの重油を消費します。 中東情勢が悪化する中、早くも影響が出