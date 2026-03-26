石川県輪島市は、地震と豪雨の教訓を全国の自治体に発信しようと、有識者に災害対応の検証を依頼し、26日報告書が坂口市長に手渡されました。検証委員会が坂口市長に提出した報告書では、全国からの支援の受け入れ態勢や想定を超える避難者への対応など17の課題が示されました。一方、地震のおよそ9か月後に発生した豪雨では、山間部への仮設浄水場の設置や、技術系のボランティアへの燃料費補助など、市独自のノウハウも盛り込ま