並んだ数字の法則性を見抜く「算数クイズ・中級編」！数字が大きくなっていくスピードに注目してみてください。頭の体操にぴったりの問題です。問題：□に入る数字は？次の数列の法則を考えて、□に入る数字を答えてください。13, 21, □, 55, 89, 144ヒント：隣り合う2つの数字を「足し算」してみると、次の数字との関係性が見えてきませんか？答えを見る↓↓↓↓↓正解：34正解は「34」でした。▼解説今回の数列は、「前の2つの