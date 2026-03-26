「ホームランバー いちご＆メロン」協同乳業は、子どもから大人まで幅広い年代に愛される当たりくじ付きアイスバーの「ホームランバー」シリーズから、いちごとメロンの果汁を使用した新商品「ホームランバー いちご＆メロン」を3月30日から全国のスーパーマーケットで発売する。ホームランバーは、1960年に日本初（同社調べ）のアイスクリームバーかつ日本初の当たりくじ付きアイスとして誕生し、以来65年以上愛され続けているロ