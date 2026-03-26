Ponta公式X（旧Twitter）は3月26日に投稿を更新。謝罪投稿を行い、注目を集めています。【投稿】Ponta公式が謝罪「ドンマイ！」Ponta公式は「昨日の投稿につきまして、配慮を欠いた内容となったことを深くお詫び申し上げます」とつづり、謝罪の投稿をしています。25日のどの投稿が対象なのか、明言は避けているようです。コメント欄では、「？？？なんもきにならなかったよー」「ポンタが？そんなことあるんか」「何やらかしたん」