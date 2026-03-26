「清見オレンジのパフェ」ホテルニューグランドは、4月1日〜5月15日までの期間、濃厚な甘みと爽やかな香りが魅力の“清見オレンジ”が主役の初夏限定パフェ「清見オレンジのパフェ」を販売する。トップには、表面をカリッと香ばしくブリュレ風に仕上げたなめらかなオレンジクリーム、グラスにはバニラアイスや清見オレンジ、紅茶のムースやチョコクランブル、清見オレンジのゼリーを重ねた。食べ進めるごとに変化する様々な食感と