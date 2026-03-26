「ディア＜メープルバター味＞」森永製菓は、「森永ビスケット」シリーズから、大切な人に贈るのにぴったりな「ディア＜メープルバター味＞」「ディアガレットサンド＜チーズケーキ味＞」の2品を4月7日に期間限定で発売する。「ディアガレットサンド＜チーズケーキ味＞」「ディア＜メープルバター味＞」は、バターのコクとやさしいメープルの味わいが特徴のビスケット。ビスケットには、気持ちを伝える「THANK YOU☆」などのメッセ