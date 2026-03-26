スポーツ用品販売のアルペンは、プライベートブランド「TIGORA（ティゴラ）」から「TIGORA GOLF 2026 春夏コレクション」を発表。全国のゴルフ5および公式オンラインストアで順次発売する。同コレクションでは、既存の定番アイテムも活かしながら全体のバランスを見直し、現代の気分にフィットするシルエットへとアップデート。従来のゴルフウェアらしい王道シルエットから一歩踏み出し、現代の気分に合わせた新たなバランスを追求