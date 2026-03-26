銀座コージーコーナーは、3月27日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で、抹茶スイーツを販売する。抹茶、チーズ、白あんを組み合わせた「抹茶ティラミスモンブラン」が新発売。清々しい抹茶の風味に、北海道産マスカルポーネやクリームチーズのほのかな塩味とコク、白あんのやさしい甘さが融合した新感覚の味わいを楽し