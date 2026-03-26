アイリスオーヤマは、ビルトイン食器洗い乾燥機市場に新規参入し、日本国内の業界最小幅30cm（3月25日時点。同社調べ。国内主要メーカーのフロントオープン型ビルトイン食器洗い乾燥機の現行モデルにおいて。外形寸法 幅29.8?）で6人分の大容量（日本電機工業会自主基準による標準食器の場合。上かご（ガラスコップ・湯飲み7点、小皿9点、茶わん・汁わん8点）下かご（直径24?以下の大皿6点、中皿6点、小皿4点、茶わん・汁わん4点）